Руководство «Манчестер Сити» определилось с заменой нападающего Эрлинга Холанда на случай его ухода в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football 365, «горожане» попробуют приобрести форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша в случае ухода норвежца.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний Дьёкереш принял участие в 11 матчах во всех турнирах за клуб, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спортингом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: