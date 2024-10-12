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Надаль заявил о планах стать президентом «Реала» после завершения карьеры теннисиста

Надаль заявил о планах стать президентом «Реала» после завершения карьеры теннисиста
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что хочет стать президентом мадридского «Реала» после завершения профессиональной карьеры.

«Да, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала». Но на данный момент у нас самый лучший президент из всех возможных», — приводит слова Надаля beIN Sports.

Напомним, Рафаэль Надаль — обладатель 92 титулов ATP в одиночном разряде, также он 11 раз выигрывал парные турниры ATP. Он провёл 209 недель в качестве первой ракетки мира.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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