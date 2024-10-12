Экс-защитник «Зенита» прокомментировал гегемонию «Црвены Звезды» в чемпионате Сербии

Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» и сербской «Войводины» Милан Вьештица перед товарищеским матчем этих команд высказался о ситуации с отсутствием конкуренции в чемпионате Сербии.

— В целом нынешний чемпионат «Сербии» — ​это абсолютная гегемония «Црвены Звезды». Почему «Партизан» или кто-то еще не может составить ей серьезную конкуренцию?

— В Сербии это распространенный вопрос. На данный момент «Звезда» по всем параметрам на голову выше всех остальных соперников. «Партизан» сейчас не на том уровне, которого от него все ждут. Но это в любой момент может измениться, — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

В текущей турнирной таблице сербской Суперлиги белградская «Црвена Звезда» находится на первом месте с 28 очками в 10 матчах, отрыв от ближайшего конкурента ОФК составляет пять очков при игре в запасе. «Црвена Звезда» неизменно становилась чемпионом Сербии в течение семи последних сезонов.