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Экс-защитник «Зенита» прокомментировал гегемонию «Црвены Звезды» в чемпионате Сербии

Экс-защитник «Зенита» прокомментировал гегемонию «Црвены Звезды» в чемпионате Сербии
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Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» и сербской «Войводины» Милан Вьештица перед товарищеским матчем этих команд высказался о ситуации с отсутствием конкуренции в чемпионате Сербии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В целом нынешний чемпионат «Сербии» — ​это абсолютная гегемония «Црвены Звезды». Почему «Партизан» или кто-то еще не может составить ей серьезную конкуренцию?
— В Сербии это распространенный вопрос. На данный момент «Звезда» по всем параметрам на голову выше всех остальных соперников. «Партизан» сейчас не на том уровне, которого от него все ждут. Но это в любой момент может измениться, — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

В текущей турнирной таблице сербской Суперлиги белградская «Црвена Звезда» находится на первом месте с 28 очками в 10 матчах, отрыв от ближайшего конкурента ОФК составляет пять очков при игре в запасе. «Црвена Звезда» неизменно становилась чемпионом Сербии в течение семи последних сезонов.

Календарь чемпионата Сербии
Турнирная таблица чемпионата Сербии
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