Мауро Икарди опубликовал пост на фоне слухов об измене Ванды с экс-игроком «Спартака»

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди опубликовал пост соцсетях на фоне слухов об измене его бывшей спутницы Ванды Нары с экс-игроком «Спартака» Кейта Бальде в период их отношений. Форвард впервые после расставания опубликовал совместную фотографию с девушкой.

Фото: Соцсети Мауро Икарди

Футболист опубликовал данное фото в одной из своих социальных сетей. «Люблю, когда люди показывают, как мало они знают, говоря слишком много», — написал под фотографией игрок. Позже Икарди выложил ещё одну совместную фотографию с Вандой и их детьми.

Напомним, в июле этого года Ванда Нара объявила о расставании с Икарди. Несколько дней назад Симона Гутьери, бывшая жена экс-форварда «Спартака» Кейта Бальде, рассказала, что футболист изменил ей во время брака с женой Икарди — Вандой.

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди