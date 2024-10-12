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Милан Вьештица: Петербург для меня родной. Приземлился в Пулково — ​сразу улыбка

Милан Вьештица: Петербург для меня родной. Приземлился в Пулково — ​сразу улыбка
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Бывший центральный защитник петербургского «Зенита» Милан Вьештица рассказал о своём особом отношении к городу на Неве.

«Санкт-Петербург для меня родной город. Когда прилетаю, чувствую себя как дома. Приземлился в Пулково — ​сразу улыбка. Всегда рад приезжать и буду приезжать до конца своей жизни. Огромный привет всем петербуржцам!» — приводит слова Вьештицы пресс-служба «Зенита».

44-летний бывший центральный защитник Милан Вьештица выступал за «Зенит» с января 2002 года по июль 2006 года, провёл в его составе 94 матча во всех турнирах с двумя голами и двумя результативными передачами. После ухода от сине-бело-голубых Вьештица играл в России за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину» и «Урал», после чего завершил карьеру в июле 2014 года в составе петербургского «Динамо».

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