Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачи Черчесова в сборной Казахстана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере сборной Казахстана Станиславе Черчесове на фоне отрицательных результатов команды под его руководством.

«Я безусловно поддерживаю Черчесова, всё это невероятно сложно. Но прошло мало времени, и тут плюсом ко всему нужно тренерское мастерство и госпожа удача. Я уверен, что он продолжит свою работу. Хочу пожелать ему успеха. Черчесов – тренер хороший. Будем надеяться, что команда встрепенётся, у Саламовича всё будет хорошо. Но нужно держать удар, через все пройти!» — написал комментатор у себя в телеграм-канале.

Напомним, в первых трёх матчах под руководством 61-летнего специалиста Казахстан два раза уступил и один раз сыграл вничью.

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