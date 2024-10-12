Главная звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Реал»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в «Реал» или «ПСЖ», сообщает издание FourFourTwo.

Действующий контракт 32-летнего Салаха рассчитан до лета 2025 года, и в январе египтянин уже сможет договориться с другими клубами о подписании соглашения как свободный агент.

Ранее была информация, что Мохамед перейдёт в один из саудовских клубов, где он мог бы стать одним из лиц лиги, однако хорошая форма игрока заставляет европейские топ-клубы задуматься о его трансфере.

В этом сезоне Салах забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 10 матчах на клубном уровне.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной