«Реал» сделал заявление о состоянии здоровья Дани Карвахаля

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перенёс операцию на правом колене, сообщает официальный сайт клуба.

«Наш игрок Дани Карвахаль перенёс успешную операцию у доктора Мануэля Лейеса после разрыва передней крестообразной связки и заднелатеральной связки правого колена под наблюдением медицинской службы „Реала“ Мадрид. Карвахаль начнёт процесс восстановления в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

В концовке матча «Реала» с «Вильярреалом» (2:0) Дани рухнул на газон и сильно закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Сообщалось, что процесс восстановления 32-летнего игрока может занять до года.

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