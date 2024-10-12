Лидер «Арсенала» Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака получил травму в матче сборных Англии и Греции (1:2) и рискует пропустить ближайшие игры. Вингер был заменён по ходу встречи на 52-й минуте из-за повреждения и покинул поле в сопровождении врачей.

Как сообщает издание Football.London, у британца выявлено повреждение подколенного сухожилия. Его участие в ближайшем матче сборной с Финляндией в этой воскресенье исключено, а возможность участия в следующей игре клуба после паузы на международные игры будет оценена после дополнительного обследования. 19 октября в рамках АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Борнмутом».

Напомним, в текущем сезоне АПЛ и ЛЧ Сака стал автором трёх голов и семи результативных передач в девяти матчах за «Арсенал». У лондонцев по-прежнему продолжает восстановление от травмы капитан Мартин Эдегор, также получивший повреждение в игре за сборную. Его возвращение намечено на ноябрь.

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