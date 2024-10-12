«Я порву эту Серию А». Марио Балотелли в жёсткой форме дал обещание стримеру

Итальянский нападающий Марио Балотелли пообещал, что произведёт фурор в Серии А.

Во время эфира с 34-летним экс-форвардом сборной один из стримеров заявил, что ставит 30-летнего нападающего «Венеции» и сборной Финляндии Йоэла Похьянпало выше, чем Балотелли.

«Что ты несёшь? Ты не признаёшь мои заслуги только потому, что я не играл в последнее время в Серии А? Да пошёл ты, и Серия А – тоже! Я обещаю: я порву Серию А, когда найду клуб! Я порву эту сраную Серию А!» – приводит слова игрока Football Italia.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах за «Адана Демирспор», в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс. Нападающий сейчас находится без клуба.

Балотелли пьяный валяется на улице