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Перу – Уругвай, результат матча 12 октября 2024, счет 1:0, 9-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сборная Перу нанесла поражение Уругваю и ушла с последнего места отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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В ночь с 11 на 12 октября мск на поле Национального стадиона в столице Перу Лиме завершился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 между сборными Перу и Уругвая. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
12 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Перу
Окончен
1 : 0
Уругвай
1:0 Араухо – 88'    

Единственный гол на 88-й минуте матча забил перуанский центральный защитник Мигель Араухо.

Для сборной Перу эта победа стала первой в девяти матчах квалификационного турнира КОНМЕБОЛ — перуанцы набрали шесть очков и покинули последнее, 10-е место, опередив национальную команду Чили. Уругвай потерпел второе поражение в отборе после двух ничьих подряд и с 15 очками в девяти матчах занимает третье место.

Календарь квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
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