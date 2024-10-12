Сборная Перу нанесла поражение Уругваю и ушла с последнего места отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

В ночь с 11 на 12 октября мск на поле Национального стадиона в столице Перу Лиме завершился матч 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 между сборными Перу и Уругвая. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте матча забил перуанский центральный защитник Мигель Араухо.

Для сборной Перу эта победа стала первой в девяти матчах квалификационного турнира КОНМЕБОЛ — перуанцы набрали шесть очков и покинули последнее, 10-е место, опередив национальную команду Чили. Уругвай потерпел второе поражение в отборе после двух ничьих подряд и с 15 очками в девяти матчах занимает третье место.