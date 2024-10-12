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«Нужно задать вопрос «Зениту». Губерниев отреагировал на слова Глушенкова про пиво

«Нужно задать вопрос «Зениту». Губерниев отреагировал на слова Глушенкова про пиво
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешёл с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», – приводит слова Губерниева Metaratings.

Hапомним, Глушенков продолжает восстановление от травмы задней поверхности бедра. В текущем сезоне РПЛ в его активе семь забитых голов.

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