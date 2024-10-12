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Палмер признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября

Палмер признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер получил награду лучшему футболисту сентября. Об этом информирует официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем месяце 22-летний футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Всего в нынешнем сезоне Палмер сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых он забил шесть голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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