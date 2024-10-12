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Щенсны: в «Ювентусе» мне сказали, что я слишком дорого стою

Щенсны: в «Ювентусе» мне сказали, что я слишком дорого стою
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Новоиспечённый вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, как завершились его рабочие отношения с «Ювентусом», игроком которого он перестал быть минувшим летом.

«Представлять «Ювентус» — это привилегия. В клубе сказали, что я стою слишком дорого, а у них есть финансовые проблемы. Мы нашли решение. Я мог остаться, и мне бы заплатили, но верю в личные отношения. В «Юве» меня уважали», — приводит слова Щенсного журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Польский вратарь выступал в составе итальянского гранда с 2017 года. За этот период он сыграл 252 матча во всех турнирах, в 103 из которых он отыграл «на ноль».

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