Никита Симонян рассказал, кем мог бы стать, если бы не играл в футбол

Известный советский игрок и тренер Никита Симонян рассказал, кем мог бы стать, если бы не посвятил свою жизнь футболу.

«Задают вопрос, почему тебя, сына сапожника, принял футбольный мир? На этот вопрос ответить сложно. Я прыгал с вышки, плавал любыми стилями, но вдруг увидел футбольный мяч — он меня принял.

Я мог бы быть музыкантом, я играл в школьном оркестре на трубе. Был первым трубачом, пошёл бы дальше — мог бы развиться, у меня был хороший слух», — сказал Симонян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что сегодня, 12 октября, бывшему футболисту сборной СССР Никите Симоняну исполнилось 98 лет.

За свою карьеру Симонян успел поиграть за «Динамо» Сухуми, московские «Крылья Советов» и «Спартак». За сборную СССР он провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов. Вместе со своей национальной командой Симонян стал победителем Олимпийских игр 1956 года.