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Почеттино: Пулишич — один из лучших нападающих мира

Почеттино: Пулишич — один из лучших нападающих мира
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем американской национальной команды и «Милана» Кристиане Пулишиче.

«Я думаю, что он фантастический игрок и один из лучших нападающих в мире. Мы немного обеспокоены тем, что иногда нам нужно защищать его [от критики]. Он приехал немного уставшим. Но когда он действительно будет нужен нам, он должен быть в форме, счастливым и сильным. Его уровень очевиден, ведь он обладает огромным талантом», — приводит слова Почеттино ESPN.

В нынешнем сезоне Пулишич принял участие в девяти матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. В составе сборной США нападающий на текущий момент сыграл 73 матча, где забил 31 гол.

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