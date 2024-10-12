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Стало известно, кто может заменить Гвардиолу в случае его ухода из «Манчестер Сити»

Стало известно, кто может заменить Гвардиолу в случае его ухода из «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и португальский специалист Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг», являются кандидатами, которые могут заменить наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в случае, если он примет решение покинуть «горожан» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, на текущий момент 53-летний специалист ещё не сообщил руководству «Манчестер Сити», намерен ли он пролонгировать своё трудовое соглашение, заканчивающееся летом 2025 года.

Ранее в СМИ появились сведения, что новым спортивным директором «горожан» станет Уго Виана, занимающий эту должность в «Спортинге». В связи с этим повышаются шансы на приход в английский клуб именно Аморима.

Гвардиола был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года.

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