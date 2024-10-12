Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 12 октября

Сегодня, 12 октября, пройдёт восемь матчей очередного тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.
Футбол. Лига наций — 2024/2025. Расписание матчей на 10 октября (время — мск):
16:00. Лига C. Группа 2. Литва — Косово;
19:00. Лига А. Группа 1. Хорватия — Шотландия;
19:00. Лига C. Группа 3. Болгария — Люксембург;
21:45. Лига С. Группа 2. Кипр — Румыния;
21:45. Лига С. Группа 3. Беларусь — Северная Ирландия;
21:45. Лига А. Группа 1. Польша — Португалия;
21:45. Лига А. Группа 4. Сербия — Швейцария;
21:45. Лига А. Группа 4. Испания — Дания.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.