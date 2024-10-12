Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 12 октября

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Сегодня, 12 октября, пройдёт восемь матчей очередного тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025.

Футбол. Лига наций — 2024/2025. Расписание матчей на 10 октября (время — мск):

16:00. Лига C. Группа 2. Литва — Косово;

19:00. Лига А. Группа 1. Хорватия — Шотландия;

19:00. Лига C. Группа 3. Болгария — Люксембург;

21:45. Лига С. Группа 2. Кипр — Румыния;

21:45. Лига С. Группа 3. Беларусь — Северная Ирландия;

21:45. Лига А. Группа 1. Польша — Португалия;

21:45. Лига А. Группа 4. Сербия — Швейцария;

21:45. Лига А. Группа 4. Испания — Дания.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.