«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 98-летием

Футбольный клуб «Спартак» поздравил известного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна с днём рождения. Сегодня, 12 октября, Симоняну исполнилось 98 лет.

«От всей души поздравляем с днём рождения старейшего ветерана «Спартака», кумира красно-белых болельщиков и великого человека. Мы помним о том гигантском вкладе, который Симонян внёс в историю нашего клуба: шесть чемпионств СССР и пять Кубков СССР – как игрок и тренер. Желаем Никите Павловичу крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале клуба.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1959 по 1969 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.