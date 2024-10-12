Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Польша — Португалия: во сколько начнётся матч Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Польша — Португалия: во сколько начнётся матч Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 октября, состоится матч 3-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Польши и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» (Варшава). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз сборные Польши и Португалии встречались в матче Лиги наций в 2018 году. В той игре команды сыграли со счётом 1:1.

После двух туров сборная Польши занимает третье место в своей группе. Команда набрала три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги А, заработав шесть очков. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (3) и Шотландии (0).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
Материалы по теме
Польша — Португалия. Роналду подтвердит свою уникальность
Польша — Португалия. Роналду подтвердит свою уникальность

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android