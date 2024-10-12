Польша — Португалия: во сколько начнётся матч Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 октября, состоится матч 3-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Польши и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» (Варшава). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз сборные Польши и Португалии встречались в матче Лиги наций в 2018 году. В той игре команды сыграли со счётом 1:1.

После двух туров сборная Польши занимает третье место в своей группе. Команда набрала три очка. Португалия возглавляет таблицу группы 1 Лиги А, заработав шесть очков. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (3) и Шотландии (0).

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