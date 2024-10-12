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«Заключил договор с дьяволом». В Германии раскритиковали Клоппа за работу в «Ред Булл»

«Заключил договор с дьяволом». В Германии раскритиковали Клоппа за работу в «Ред Булл»
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Немецкие СМИ подвергли массовой критике Юргена Клоппа, который в среду, 9 октября, официально был назначен на должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

В частности, критические статьи опубликовали T-online.de и Der Spiegel.

T-online.de: «Клопп разрушил собственный памятник за считанные секунды. Подписание контракта с «Ред Булл» подрывает всё то, за что он выступал. В глазах болельщиков Клопп заключает договор с дьяволом. Юрген продал себя и выбросил за борт свою неоспоримую честность, и, вероятно, за большие деньги. Его имидж харизматичной фигуры в немецком футболе теперь серьёзно подорван».

Der Spiegel: «Клопп позиционировал себя в «Ливерпуле» как «Нормального», в отличие от «Особенного» Моуринью, что заставило уважать его. Сегодня же многие считают, что он принял решение следовать за деньгами. Эта новость вызвала большое беспокойство у болельщиков».

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