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Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (ФНЛ)

Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (ФНЛ)
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Публикуем расписание 14-го тура Первой лиги (ФНЛ) сезона-2024/2025. Всего запланировано девять матчей.

Суббота, 12 октября:

12:00 мск. «Уфа» — «Черноморец»;
16:00 мск. «Урал» — «Тюмень»;
17:00 мск. «Торпедо» Москва — «Сокол»;
18:00 мск. «Нефтехимик» — «Шинник»;
20:00 мск. «Родина» — «Енисей».

Воскресенье, 13 октября:

14:00 мск. «Арсенал» Тула — «Сочи»;
17:00 мск. «Алания» — «Балтика»;
17:00 мск. «Ротор» — «СКА-Хабаровск»;
17:00 мск. «Чайка» — «КАМАЗ».

Напомним, первое место турнирной таблицы по результатам 13 туров занимает ФК «Арсенал» Тула, на второй строчке ФК «Торпедо» Москва, на третьем — ФК «Урал».

Календарь игр Первой лиги (ФНЛ)
Турнирная таблица Первой лиги (ФНЛ)
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