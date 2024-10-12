Расписание матчей 14-го тура Первой лиги (ФНЛ)

Публикуем расписание 14-го тура Первой лиги (ФНЛ) сезона-2024/2025. Всего запланировано девять матчей.

Суббота, 12 октября:

12:00 мск. «Уфа» — «Черноморец»;

16:00 мск. «Урал» — «Тюмень»;

17:00 мск. «Торпедо» Москва — «Сокол»;

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Шинник»;

20:00 мск. «Родина» — «Енисей».

Воскресенье, 13 октября:

14:00 мск. «Арсенал» Тула — «Сочи»;

17:00 мск. «Алания» — «Балтика»;

17:00 мск. «Ротор» — «СКА-Хабаровск»;

17:00 мск. «Чайка» — «КАМАЗ».

Напомним, первое место турнирной таблицы по результатам 13 туров занимает ФК «Арсенал» Тула, на второй строчке ФК «Торпедо» Москва, на третьем — ФК «Урал».