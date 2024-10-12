Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес: тренер «Сочи» Морено советовал мне переехать в Россию

Испанский полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес рассказал, с кем советовался по поводу переезда в Россию.

«Перед тем как отправиться в Россию, я общался с людьми, которые уже были здесь. Мне важно было узнать их мнение. И я слышал от них только хорошие отзывы о России.

Кто повлиял на решение переехать? Роберт Морено, главный тренер «Сочи». Он советовал мне приехать в Россию. Я позвонил ему перед переходом сюда, чтобы узнать его мнение о России. Он рассказал мне только хорошие вещи о России. Также я знаком с помощником Пепа Клотета Берто Льядо. Он тоже отзывался о России очень хорошо», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».