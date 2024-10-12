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Бруну Фернандеш заявил, что должен повысить личную результативность в «МЮ»

Бруну Фернандеш заявил, что должен повысить личную результативность в «МЮ»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выразил недовольство собственной результативностью в нынешнем сезоне.

«Что касается клуба, то я хочу улучшить свою игру и сделать так, чтобы голы снова пришли ко мне. Мне необходимо взять на себя ответственность за это, ведь я полузащитник, забивающий много голов. На протяжении долгих лет я находился на очень высоком уровне в плане результативности и должен соответствовать этим ожиданиям.

У меня тоже есть свои стандарты, которые я не стесняюсь озвучивать. Ещё не забивал за клуб [в нынешнем сезоне], поэтому надеюсь, что, как только приеду, смогу забить и помочь команде вернуться на победный путь», — приводит слова Фернандеша Reuters.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами.

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