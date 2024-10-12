Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «Аталанты» Гасперини назвал имя футболиста, которому вручил бы «Золотой мяч»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что вручил бы «Золотой мяч» нигерийскому нападающему своей команды Адемоле Лукману.

«Кому бы я его вручил? Лукману, который своими подвигами позволил нам выиграть Лигу Европы», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, церемония вручения награды лучшему футболисту 2024 года пройдёт 28 октября. По информации СМИ главным фаворитом на получение награды является бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

В минувшем сезоне Лукман принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. В нынешнем сезоне в активе нигерийца семь матчей, три забитых мяча и три голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.