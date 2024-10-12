Борха Мартинес: в Испании некоторые люди следят именно за «Сочи» и «Химками»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес рассказал, что в Испании стали больше следить за российским футболом после прихода двух тренеров из этой страны — Роберта Морено («Сочи») и Франка Артиги («Химки»).

«В Испании обычно никто не следит за иностранными лигами. В основном следят за АПЛ, Лигой 1, Серией А и Бундеслигой. Это основные чемпионаты, о которых мы знаем. Сказать, что я следил за РПЛ, — такого нет.

Хотел бы добавить, что сейчас, когда в России работают испанцы — Морено в «Сочи», Артига в «Химках» — в Испании часто стали говорить об РПЛ. Какие-то новости попадаются. Именно за «Сочи» и «Химками» некоторые люди следят», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».