Шикунов: слава богу, что Осинькин в «Крыльях». У нас редко что-то заканчивается нормально

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о решении оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».

«Слава богу, что у людей проснулся здравый смысл и Осинькин остался в «Крыльях Советов». У нас редко когда что-то нормально заканчивается. Сохранение Осинькина в команде — это правильнейшее решение, другого не существует. «Крылья Советов» — это специфичная команда, которая четыре года выращена Осинькиным.

Он лелеял эту команду и каждый год терял своих лучших футболистов, но всем было нормально. А как только чуть-чуть дёрнулось, то начались вещи, связанные с отставкой Осинькина. Это некрасиво по отношению к нему, он не заслуживает такого. Осинькин — потрясающий тренер и руководитель для Самары. Он делает всё правильно, насколько ему дают возможности. Он выдавливает максимум», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.