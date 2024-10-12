Во Франции требуют лишить капитанской повязки Килиана Мбаппе в сборной

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен обратился к главному тренеру «трёхцветных» Дидье Дешаму с просьбой отнять капитанскую повязку у нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) 25-летний футболист находился в ночном клубе. До этого он попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы восстановиться от травмы.

«Меня больше ничего не удивляет. Килиан Мбаппе чувствует себя неприкосновенным, выше остальных.

Он говорит, что ему нужен отдых, отправляет сообщение Дидье Дешаму, всей сборной Франции, всем французам, а вечером ты уже делаешь это [идёшь в ночной клуб]. И ведь ты знаешь, что об этом станет известно.

Мы превознесли тебя слишком высоко, выше Эйфелевой башни в Париже. Ты не можешь так ошибаться. Я прошу Дидье Дешама взять на себя ответственность и лишить его [Мбаппе] капитанской повязки», — приводит слова Ротена RMC Sport.

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