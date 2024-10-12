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Во Франции требуют лишить капитанской повязки Килиана Мбаппе в сборной

Во Франции требуют лишить капитанской повязки Килиана Мбаппе в сборной
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Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен обратился к главному тренеру «трёхцветных» Дидье Дешаму с просьбой отнять капитанскую повязку у нападающего национальной команды Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча сборной Франции с Израилем (4:1) 25-летний футболист находился в ночном клубе. До этого он попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы восстановиться от травмы.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Камавинга – 7'     1:1 Гандельман – 24'     1:2 Нкунку – 28'     1:3 Гендузи – 87'     1:4 Баркола – 89'    

«Меня больше ничего не удивляет. Килиан Мбаппе чувствует себя неприкосновенным, выше остальных.

Он говорит, что ему нужен отдых, отправляет сообщение Дидье Дешаму, всей сборной Франции, всем французам, а вечером ты уже делаешь это [идёшь в ночной клуб]. И ведь ты знаешь, что об этом станет известно.

Мы превознесли тебя слишком высоко, выше Эйфелевой башни в Париже. Ты не можешь так ошибаться. Я прошу Дидье Дешама взять на себя ответственность и лишить его [Мбаппе] капитанской повязки», — приводит слова Ротена RMC Sport.

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