Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет

Наумов: Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«У сборной Казахстана при Черчесове ноль забитых голов и семь пропущенных мячей за три матча. Но дело не в Черчесове, ведь тренер сборной не тренирует команду, а расставляет игроков, мотивирует и объясняет тактику. Потенциал сборной Казахстана, к сожалению, очень низкий. Они зря обижаются на Черчесова, он же не бог и не может за несколько игр сделать команду, если её нет.

Нужно начинать с самых низов, сначала развивая юношеский футбол. Взять тех же грузин. Они постепенно развивают свой футбол, и их сборная стала на что-то похожа. Если в сборной Казахстана будут менять тренеров из-за поражений, как перчатки, то ничего хорошего в этом не будет. Черчесову нужно время, чтобы что-то сколотить хотя бы с той командой, которая у него есть. Адиев — умненький тренер, который хорошо сработал, поэтому планка для Черчесова поднялась. Но у Черчесова своё видение футбола и свои требования», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачи Черчесова в сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android