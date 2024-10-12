Наумов: Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«У сборной Казахстана при Черчесове ноль забитых голов и семь пропущенных мячей за три матча. Но дело не в Черчесове, ведь тренер сборной не тренирует команду, а расставляет игроков, мотивирует и объясняет тактику. Потенциал сборной Казахстана, к сожалению, очень низкий. Они зря обижаются на Черчесова, он же не бог и не может за несколько игр сделать команду, если её нет.

Нужно начинать с самых низов, сначала развивая юношеский футбол. Взять тех же грузин. Они постепенно развивают свой футбол, и их сборная стала на что-то похожа. Если в сборной Казахстана будут менять тренеров из-за поражений, как перчатки, то ничего хорошего в этом не будет. Черчесову нужно время, чтобы что-то сколотить хотя бы с той командой, которая у него есть. Адиев — умненький тренер, который хорошо сработал, поэтому планка для Черчесова поднялась. Но у Черчесова своё видение футбола и свои требования», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.