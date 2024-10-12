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Челебадзе: у Украины не было шансов с Грузией, но футбольная фортуна была на их стороне

Челебадзе: у Украины не было шансов с Грузией, но футбольная фортуна была на их стороне
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Бывший игрок сборной СССР Реваз Челебадзе высказался по поводу матча сборных Украины и Грузии в рамках 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 0
Грузия
1:0 Мудрик – 35'    

«Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину. Хоть мы больше катали мяч, но была ровная игра. У украинцев не было шансов, но футбольная фортуна была на их стороне. Но что поделаешь? Это сборная Украины, она всегда может показать свой уровень. Уже постараемся взять реванш у нас дома в ноябре», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч завершился со счётом 1:0 в пользу Украины. Команды играли на нейтральном стадионе «Энеа» в Познани (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Юлианом Вайнбергером (Австрия).

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