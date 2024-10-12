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Дмитрий Сенников поделился мыслями о составе «Локомотива»

Дмитрий Сенников поделился мыслями о составе «Локомотива»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о составе красно-зелёных.

«Сейчас у железнодорожников хорошее поколение, состав подобран здорово. Это большая тренерская работа и всего клуба, в команде много игроков из молодёжки. Но надо смотреть, как эта тенденция будет проявляться в будущем.

В моём поколении были Измайлов, Билялетдинов. Батраков только первый год заиграл. Баринов уже старожил, многолетний капитан. Для меня ценен тот футболист, который как минимум пять лет провёл на высоком уровне. Потому что бывают, конечно, всплески у кого-то, но каждый раз надо доказывать свой уровень. Второй год всегда получается сложнее», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Локомотив» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова победили в девяти матчах и проиграли две встречи. «Локомотив» уступает идущему на первом месте «Краснодару», у которого также 27 очков, только по дополнительным показателям.

В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России красно-зелёные набрали 15 очков после пяти сыгранных матчей группового этапа Пути РПЛ и уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

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