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В Федерации футбола Казахстана высказались о возможности матча со сборной России

В Федерации футбола Казахстана высказались о возможности матча со сборной России
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о возможности провести матч между сборными России и Казахстана. Он заявил, что решение о необходимости проведения встречи должен принять тренер Станислав Черчесов, только после этого начнутся переговоры о возможной организации встречи.

«У нас добрые отношения с РФС. Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», — приводит слова главы федерации «РИА Новости Спорт».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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