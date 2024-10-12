Челебадзе: Евро-2024 очень сильно повлиял на сборную Грузии — это самая сильная команда

Бывший нападающий «Динамо» Тбилиси Реваз Челебадзе оценил игровой уровень сборной Грузии в её нынешнем составе.

«За последнее время это самая сильная сборная Грузии. Все футболисты прибавляют, потому что в команде играет три звезды: Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе. Другие ребята потихоньку будут подбираться к ним. Без звёзд нельзя играть в хороший футбол. К примеру, у сборной Украины их главная звезда Мудрик забил нам гол на скорости.

На уровень сборной Грузии очень сильно повлиял прошедший чемпионат Европы. Футболисты сборной почувствовали, что могут играть в футбол со всеми командами. Не так давно сборная Греции обыграла Англию в Лондоне. Когда происходят такие победы, то футбол уравнивается. Мы также можем кого-то обыграть, а кому-то проиграть», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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