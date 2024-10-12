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Холанд: я побил рекорд сборной Норвегии и скоро стану отцом. Начинаю взрослеть!

Холанд: я побил рекорд сборной Норвегии и скоро стану отцом. Начинаю взрослеть!
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд обратился к партнёрам по команде после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со Словенией (3:0), в котором он оформил дубль и с показателем в 34 гола стал лучшим бомбардиром в истории скандинавской команды. Кроме того, 24-летний футболист сообщил, что его девушка ждёт ребёнка.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Холанд – 7'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 62'    

«Спасибо вам всем. Это, конечно, важный день для меня. Я побил рекорд. Это грандиозно. Хочу поблагодарить всех: федерацию, персонал и игроков. Как я уже сказал, это важный день. Также скоро я стану отцом, поэтому начинаю взрослеть!

Это фантастика. Наслаждаюсь временем, проведённым здесь со всеми вами. Сейчас мы на верном пути, и мне это нравится, так что большое вам спасибо», — приводит слова Холанда Goal.

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