Шикунов: Илича не убирали, когда не было очков, но убрали, как они пошли. Это по-нашему

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал отставку Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН». Место сербского специалиста занял Виктор Гончаренко.

«Будем смотреть, как получится у Гончаренко в «Пари НН», но в «Урале» у него не сложилось. Когда Илич не набирал очки, его не убирали, а как только начал выстраивать команду и брать очки, то его убрали. Это по-нашему», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.