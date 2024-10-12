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Переговоры между сборной Англии и Тухелем активно продвигаются — Die Welt

Переговоры между сборной Англии и Тухелем активно продвигаются — Die Welt
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На текущий момент активно продвигается переговорный процесс между сборной Англии и немецким тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает Die Welt.

По информации источника, соглашение между сторонами может быть достигнуто в ближайшее время.

Отмечается, что на фоне информации о переговорах между Тухелем и сборной Англии «Манчестер Юнайтед» снизил уровень своего интереса к немецкому специалисту, который ранее назывался в качестве одного из главных кандидатов на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

На текущий момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.

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