Экс-игрок «Кубани» Чугунов: Юран для «Пари НН» был бы как Осинькин для «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

«Мне кажется, «Пари НН» можно было найти вариант и поинтересней, честно. По крайней мере, того же Юрана вернуть. Не говорю, что именно его назначить, но как пример. С ним у «Пари НН» могло бы быть как у «Крыльев Советов» с Осинькиным. У «Пари НН» при Юране была какая-то мысль в игре, ну и были какие-то успехи. Человек уже владел бы какой-то информацией о команде, не с нуля бы там начинал», – приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Юран занимал должность главного тренера «Пари НН» с 2023 по 2024 год. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз одержала победу, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

После 11 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и занимает 12-е место. В следующем туре нижегородская команда встретится с «Ростовом» (19 октября).

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