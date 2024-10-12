Тренер Уругвая Бьелса отреагировал на критику со стороны Луиса Суареса

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего национальной команды Луиса Суареса после поражения в матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Перу (0:1). Форвард заявил, что тренер не здоровался с игроками и разделил команду на два лагеря.

«Слова Луиса Суареса не повлияли на результат. Мне показалось, что самоотдача команды была хорошей, независимо от того, как мы играли. То, что произошло на неделе, не определяет и не объясняет то, как мы играли, и я не думаю, что это как-то повлияло. Это была неделя с большим количеством эмоций. Я не игнорирую всё, что произошло, и знаю, что мой авторитет так или иначе пострадал. Я готовился к матчу со всей серьёзностью, и реакция игроков была такой, какой я всегда её находил.

Слова Суареса о том, что я не здоровался? То, о чём вы спрашиваете, является частным делом, и я не собираюсь отвечать о содержании состоявшихся встреч и вопросах, которые обсуждались. Я не собираюсь рассказывать вам больше, потому что это означало бы затрагивать вопросы, которые относятся к внутренней жизни команды, которая, с моей точки зрения, должна рассматривать эти эпизоды внутри», — приводит слова Бьелсы Sport.es.