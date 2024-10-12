Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Уругвая Бьелса отреагировал на критику со стороны Луиса Суареса

Тренер Уругвая Бьелса отреагировал на критику со стороны Луиса Суареса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего национальной команды Луиса Суареса после поражения в матче 9-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 с Перу (0:1). Форвард заявил, что тренер не здоровался с игроками и разделил команду на два лагеря.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 9-й тур
12 октября 2024, суббота. 04:30 МСК
Перу
Окончен
1 : 0
Уругвай
1:0 Араухо – 88'    

«Слова Луиса Суареса не повлияли на результат. Мне показалось, что самоотдача команды была хорошей, независимо от того, как мы играли. То, что произошло на неделе, не определяет и не объясняет то, как мы играли, и я не думаю, что это как-то повлияло. Это была неделя с большим количеством эмоций. Я не игнорирую всё, что произошло, и знаю, что мой авторитет так или иначе пострадал. Я готовился к матчу со всей серьёзностью, и реакция игроков была такой, какой я всегда её находил.

Слова Суареса о том, что я не здоровался? То, о чём вы спрашиваете, является частным делом, и я не собираюсь отвечать о содержании состоявшихся встреч и вопросах, которые обсуждались. Я не собираюсь рассказывать вам больше, потому что это означало бы затрагивать вопросы, которые относятся к внутренней жизни команды, которая, с моей точки зрения, должна рассматривать эти эпизоды внутри», — приводит слова Бьелсы Sport.es.

Материалы по теме
«Он даже не здоровается». Луис Суарес подверг критике Марсело Бьелсу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android