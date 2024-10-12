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Роналдо — Рафаэлю Надалю: называть тебя другом — честь!

Роналдо — Рафаэлю Надалю: называть тебя другом — честь!
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Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии чемпион мира по футболу Роналдо обратился к 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Рафа, ты настоящий феномен как на корте, так и за его пределами! Твои 22 турнира «Большого шлема» и 14 титулов на «Ролан Гаррос» говорят не только о твоём таланте, но и о твоём сердце, твоей неустанной борьбе и примере, который ты подаёшь миру. Видеть, как ты добиваешься успеха, всегда было гордостью, а называть тебя другом — честью. Спасибо тебе за всё, что ты сделал, ты — чудо!» — написал Роналдо в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Роналдо

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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