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«Реал» Мадрид не думает над заменой Карвахалю — Mundo Deportivo

«Реал» Мадрид не думает над заменой Карвахалю — Mundo Deportivo
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Мадридский «Реал» не рассматривает возможность подписания замены капитана команды Даниэля Карвахаля. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Однако источник отмечает, что клуб заинтересован в правом защитнике.

В качестве одного из кандидатов обозначается 24-летний игрок «Ювентуса» Эстебан Камбьяссо.

Газета Tuttosport поясняет, что «Ювентус» не намерен продавать одного из выдающихся игроков команды. Помимо этого, сам Камбьяссо хочет остаться в туринской команде, поскольку его мечта — стать капитаном «Ювентуса». Напомним, соглашение с игроком рассчитано до 2029 года.

Карвахаль получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0). Восстановление футболиста может занять около года.

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