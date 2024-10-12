Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Примеры заявил, что национальные лиги подадут в суд на ФИФА из-за календаря

Президент Примеры заявил, что национальные лиги подадут в суд на ФИФА из-за календаря
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что национальные чемпионаты готовят иск для суда Европейского союза, направленный против ФИФА из-за её односторонних решений по увеличению количества матчей.

«В понедельник у нас будет совместная конференция с FIFPro (всемирная организация, объединяющая представителей профессиональных футболистов. — Прим. «Чемпионата»), Ла Лигой и английской Премьер-лигой. Мы намерены осудить ФИФА в органах Европейского союза за её односторонние решения.

Теперь мы должны проглотить клубный чемпионат мира, потому что так решила ФИФА. Но ни одна национальная лига не согласна с этим. FIFPro хороша тем, что она осознала тот ущерб, который наносит увеличение количества матчей тем 300 футболистам, играющим во всех матчах, и десяткам тысяч футболистов, не играющих в них.

Нельзя организовать мировой футбол только для 300 футболистов и 20 клубов. Национальные чемпионаты страдают из-за нового формата Лиги чемпионов. В FIFPro осознали, что это важно, а также поняли необходимость в защите нашей отрасли на глобальном уровне», — приводит слова Тебаса Marca.

Материалы по теме
Президент ФИФА обратился к завершившему карьеру Андресу Иньесте

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android