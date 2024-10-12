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Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес назвал лучших испанских футболистов в истории РПЛ

Игрок «СКА-Хабаровск» Мартинес назвал лучших испанских футболистов в истории РПЛ
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Борха Мартинес назвал имена лучших испанских футболистов, выступавших в Российской Премьер-Лиге.

«Кто самый крутой испанец, игравший в РПЛ? Сложно сказать. Сесар Навас, Хави Гарсия и, пожалуй, Альберто Сапатер. Но в целом это игроки одного уровня», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».

Мартинес является воспитанником академии мадридского «Атлетико», куда он попал в возрасте 12 лет. Борха вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов, а также участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. Также футболист выступал за вторую команду «Эспаньола», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон» и «Логроньес».

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