Гришин: все сравнивают результаты Казахстана под руководством Черчесова с работой Адиева

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Сборная Австрии — очень сильная команда, где немецкая школа. Поэтому в поражении сборной Казахстана нет ничего странного, но смущает, что проиграли с крупным счётом. Любой бы перед игрой поставил на победу Австрии.

После Адиева работа Черчесова — резонанс. При Адиеве сборная Казахстана играла хорошо, давала результат и вышла в следующий раунд отбора на чемпионат Европы. Наверняка все сравнивают результаты Казахстана под руководством Черчесова с работой Адиева. Но у них противоположные ситуации», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.