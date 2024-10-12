Президент Ла Лиги отметил важную роль Винисиуса в борьбе с расизмом в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о влиянии крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на борьбу с проявлениями расовой дискриминации в испанском футболе.

«С тех пор, как произошла ситуация с Винисиусом и болельщиками «Валенсии», возросла чувствительность [к проблеме расизма], которой не было ранее. Теперь клубы указывают на того, кто оскорбляет, хотя раньше так не было. С насилием должно происходить то же самое», — приводит слова Тебаса Marca.

Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в сезоне-2022/2023 с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

Материалы по теме Президент Примеры заявил, что национальные лиги подадут в суд на ФИФА из-за календаря

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: