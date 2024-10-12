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Гришин: перерыв был не нужен «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА

Гришин: перерыв был не нужен «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА
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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал влияние пауз на матчи сборных.

«Пауза на матчи сборных пойдёт на пользу тем клубам РПЛ, которые находятся внизу и кто испытывает проблемы, как «Динамо» и «Зенит». Но этот перерыв был не нужен «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА. Они набрали ход, поэтому лучше играть в недельном цикле. Но товарищеские матчи — это не то, всё равно выбиваешься из игрового ритма», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ФК «Краснодар» занимает первое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 27 очками. Следом за ним идёт «Локомотив» с таким же количеством очков. ЦСКА располагается на четвёртом месте, у клуба 20 очков в запасе.

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