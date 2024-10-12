Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона»

Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона»
Комментарии

Российский полузащитник Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона» в товарищеском матче с «Лозанной», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 1:0.

28-летний футболист отметился голом на 22-й минуте встречи.

Миранчук присоединился к швейцарской команде в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в трёх официальных матчах (Суперлига), в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Тренер «Сьона» высказался о нынешней форме Антона Миранчука

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android