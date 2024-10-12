Российский полузащитник Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона» в товарищеском матче с «Лозанной», проходящем в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 1:0.

28-летний футболист отметился голом на 22-й минуте встречи.

Миранчук присоединился к швейцарской команде в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в трёх официальных матчах (Суперлига), в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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