Первый тренер Файзуллаева: Аббос наконец-то вышел в старте сборной на фоне игры в ЦСКА

Первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан поделился впечатлениями от прогресса бывшего подопечного в составе клуба.

«Аббос прогрессирует, в ЦСКА он в последнее время неплохо себя проявляет. На фоне этого он наконец-то вышел в стартовом составе сборной Узбекистана с Ираном. Я очень рад этому, Аббос неплохо смотрелся. Думаю, в сборной сейчас на него смотрят как на игрока стартового состава», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.