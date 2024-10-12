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РФС отклонил третье заявление экс-агента игрока «Спартака» Игнатова

РФС отклонил третье заявление экс-агента игрока «Спартака» Игнатова
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Палата Российского футбольного союза по разрешению споров отказала в удовлетворении третьего заявления агента Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

«Отказать в удовлетворении третьего заявления посредника Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года», — говорится в решении РФС на официальном сайте.

Напомним, в 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, который был расторгнут спустя 42 дня по инициативе футболиста. Тогда агент обратился в палату по разрешению споров РФС с требованием взыскать с игрока 9,5 млн рублей.

В мае текущего года Верховный суд РФ полностью удовлетворил жалобу Игнатова по спору с Маньяковым.

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