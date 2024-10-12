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Радченко: сборной России не нужно опускаться и играть лишь бы с кем

Радченко: сборной России не нужно опускаться и играть лишь бы с кем
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился своим мнением относительно отсутствия у сборной России соперника на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Сборной России не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана» или с лишь бы какой-то командой. Нужно играть только против официальных сборных. Не нужно играть с клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это было бы прибыльное дело, ведь благодаря футболу кто-то зарабатывает», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не сыграет товарищеский матч в ближайшее окно.

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