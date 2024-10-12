Агент Дивеева: были предложения из Европы, но они не устроили ни ЦСКА, ни Игоря

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал о предложениях по игроку из Европы.

«Были предложения по Дивееву из Европы, но ранее — не сейчас. Был конкретный интерес, но на тот момент предложения не устроили ни ЦСКА, ни Игоря», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 14 матчах, в которых забил пять голов.